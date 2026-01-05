Haberler

Batman Üniversitesi kampüsündeki iki su kuyusunun enerjisi güneşten karşılanıyor

Batman Üniversitesi kampüsündeki iki su kuyusunun enerjisi güneşten karşılanıyor
Güncelleme:
Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'nde kurulan güneş enerjisi santrali, kampüsün su ihtiyacını karşılayan iki su kuyusunun elektriğini sağlıyor. Proje, enerji maliyetlerini düşürmeyi ve karbon salınımını azaltmayı hedefliyor.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsüne su sağlayan iki su kuyusunun elektriğini kurulan güneş enerjisi santrali (GES) karşılıyor.

Batman Üniversitesi tarafından Batı Raman Kampüsünün enerji maliyetlerini düşürmek, karbon salınımını azaltmak, doğal kaynakları korumak ve Türkiye'nin yeşil enerjideki dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla GES projesi kuruldu.

Santralde yer alan 180 panelden elde edilen enerjiyle kampüsün su ihtiyacını karşılayan 3 su kuyusundan 2'sinin elektriği güneşten karşılanıyor.

Projeyle üniversitenin enerji giderlerinde yıllık yaklaşık 600 bin lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, üniversitelerinin enerji alanında ihtisas üniversitesi olduğunu söyledi.

Batı Raman Kampüsünün yaklaşık 8 bin dönüm alan üzerine konuşlanmış durumda olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Ortalama 16 bin kişinin barındığı bu alandaki 2 su kuyumuzun enerjisini 180 güneş enerjisi paneliyle karşılama yoluna gittik. GES projesiyle merkezi bütçeden üniversitemize ayrılan ödeneklerde enerji giderinde yıllık yaklaşık 600 bin lira tasarruf etme imkanına kavuştuk."

Demir, üniversitedeki tasarruflarını ve araştırmalarını katlayarak artıracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
500

