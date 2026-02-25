Haberler

Batman merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 73 şüpheli yakalandı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla, 10 ilde yasa dışı bahis işlemleriyle ilgili 73 şüpheli yakalandı. Ekipler, sanal kumar sitelerinden elde edilen kara paraların aklandığını tespit etti.

Batman merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen "kara paraların" çeşitli hesaplara, ardından kripto hesaplara aktarılarak aklandığını tespit etti.

Ekiplerce, 81 şüphelinin 2 milyonu aşkın banka işleminde toplam 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 lira tutarında işlem hacmi gerçekleştirdiklerinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Batman, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır'da 105 ekip ve 350 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 73 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

8 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
