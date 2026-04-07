Batman merkezli 6 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu; 16 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı, Batman merkezli 6 ilde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Batman merkezli 6 ilde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 332 milyon lira hesap hareketi bulunan 16 şüphelinin yakalandı.

Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü kişiler tarafından açılan kripto para hesapları ile uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı