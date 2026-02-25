Haberler

Batman Merkezli 10 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu...81 Şüpheliden 73'ü Yakalandı.

Güncelleme:
Batman merkezi 10 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonlarında hakkında gözaltı kararı verilen 81 şüpheliden 73'ü yakalandı. Şüphelilerin 2 milyonu aşkın banka işleminde toplam 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 lira tutarında işlem hacmi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen kara paraların çeşitli hesaplara, sonrasında ise kripto hesaplara aktarılarak aklandığını tespit etti.

Tespit edilen 81 şüphelinin yakalanmalarına yönelik Batman, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır'da 105 ekip ve 350 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 73 şüpheli yakalandı, 8 şüphelinin ise yakalanmasına ilişkin çalışma sürüyor.

Şüphelilerin 2 milyonun üzerinde banka işleminde toplam 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 lira tutarında işlem hacmi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Kaynak: ANKA
