Batman'ın Hasankeyf İlçesinde Benati İnciri Hasadına Başlandı
Hasankeyf ilçesinde yetiştirilen Benati incirinin hasat etkinliği, Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İncir üreticileriyle bir araya gelen İmrak, sezonun bereketli geçmesini diledi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yetiştirilen, kendine has aroması ve lezzetiyle ilgi gören Benati incirinin hasadına başlandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Üçyol köyünde Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ın katılımıyla hasat etkinliği düzenlendi.
Üreticilerle görüşüp bereketli bir sezon dileyen İmrak, daha sonra incir topladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam İmrak, incirin üreticiler ekonomik katkı sapladığını söyledi.
İmrak, Benati incirinin yerelde önemli bir yere sahip olduğunun kaydetti.
Hasat etkinliğine, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Zeki Kaplan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Gökçe ve üreticiler katıldı.