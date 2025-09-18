Batman Havalimanı'nda Ağustos Ayında 69 Bin 921 Yolcu Servis Aldı

Batman Havalimanında geçen ay 69 bin 921 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanının ağustos ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında geçen ay iç hat yolcu trafiği 69 bin 921 oldu.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 406, yük trafiği ise 783 ton olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk 8 ayında Batman Havalimanından 471 bin 600 yolcu hizmet alırken, uçak trafiği 2 bin 854'e, taşınan yük ise 4 bin 930 tona ulaştı.