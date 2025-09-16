Haberler

Batman Gercüş'te Fıstık Hasadı Başladı

Gercüş ilçesinde çiftçiler, fıstık hasadına başladı. Ancak bu yıl yağış azlığı nedeniyle verim düştü ve fıstık fiyatları arttı. Yeni açılan fıstık işleme tesisi, üreticilere büyük kolaylık sağlıyor.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde fıstıkta hasat sezonu başladı. İlçe merkezi ve köylerdeki çiftçiler, yıl boyunca emek verdikleri fıstık ağaçlarının ürününü toplamaya başladı.

Gercüş ilçesinde çiftçiler, yıl boyunca yoğun çaba harcadıkları fıstık ağaçlarının hasadını yapmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giden üreticiler, topladıkları fıstıkları ilçede kurulan tesise getirerek kabuklarından ayırıyor. Daha önce elle yapılan bu işlemin makine sayesinde kolaylaştığını belirten çiftçiler, yeni sistemin kendilerine büyük kolaylık sağladığını söyledi.

'BU SENE VERİM DÜŞTÜ, FİYATLAR ARTTI'

Fıstık üreticilerinden Edip Turgut, bu yıl yağış azlığı nedeniyle verimin düştüğünü belirterek, "Gercüş ilçesinde 9'uncu ayda fıstık hasadına başlanıyor. Genelde sabahın erken saatlerinde fıstık bahçelerine gidip fıstıklarımızı topluyor daha sonrada yeni açılan fıstık tesisinde fıstıklarımızı makineden geçiriyoruz. Bu tesiste fıstıklar kabuklarından ayrılıyor ve daha sonra eve götürüp yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra dama serip kurumaya bırakıyoruz. Kurumanın ardından ayıklamaya başlıyoruz. Ayıkladıktan sonrada toptan satışa sunuyoruz. Eskiden fıstık kabuklarını soyan bir tesisimiz yoktu, bu da işlerimiz çok zorlaştırıyordu. Şuan ise rahata kavuştuk diyebiliriz. Bu sene yağışların az olması sebebiyle fıstıkta verim düştü. Bundan dolayı fıstıkta fiyat artışı oldu. Bu sene fıstığın kilogram fiyatı 600-650 TL civarında dedi.

Haber - kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
title
