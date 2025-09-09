Haberler

Batman'da Turizm Sektörüne Kalite Eğitimi

Batman'da turizm sektöründeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla 'Turizm Sektör Temsilcileri Eğitimi' programı başlatıldı. Eğitim, Hasankeyf Müzesi Konferans Salonu'nda yapılıyor ve katılımcılara sertifika verilecek.

Batman'da turizm sektöründe hizmet kalitesini artırmaya yönelik eğitim programı başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen "Turizm Sektör Temsilcileri Eğitimi" Hasankeyf Müzesi Konferans Salonunda başladı.

Batman Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Seyhanlıoğlu tarafından verilen eğitime, otel, restoran, tur acentesi ve diğer turizm işletmelerinden temsilciler katıldı.

İki gün sürecek eğitim programında katılımcılara, hizmet kalitesinin artırılması ve ziyaretçi memnuniyetinin yükseltilmesine yönelik bilgiler aktarılacak, eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

