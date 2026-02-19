Batman'da turizm sektörü temsilcileri ile istişare toplantısı yapıldı

Batman'da faaliyet yürüten turizm sektörü temsilcileri ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde Vali Yardımcısı ve Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, ilgili şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, Batman turizminin mevcut durumu, sektörel beklentiler ve gelişim alanları ele alındı.

Sektör temsilcilerinin talep, öneri ve görüşlerinin değerlendirildiği toplantı kapsamında, turizm master planı çerçevesinde yapılacak çalışmalar istişare edilerek, yol haritası gözden geçirildi.

Toplantı ile kamu ve özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.