Batman'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Batman'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Batman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, borçlandırma ve iş yeri yağmalama suçlamasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, yaklaşık 350 milyon lira tutarında şüpheli hesap hareketi tespit edildi.

Batman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bir market sahibini tefecilik yoluyla borçlandıran, borcunu ödeyememesi üzerine iş yerini yağmalayan, bir fabrikanın hissesine tefe bedeli karşılığında ortak olan ve borç arayışındaki kişilere yüzde 20-30 faizle para vererek tefecilik yaptığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucu yaklaşık 350 milyon lira tutarında şüpheli hesap hareketi bulunduğu değerlendirildi.

Aralarında kuyumcu, galerici ve esnafın da bulunduğu 8 şüpheli, 7 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda çek ve senet ile alacak verecek kayıtlarının bulunduğu defterler ele geçirildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
