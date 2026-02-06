Batman'da kuyumcuyu yaralayan zanlılar bir miktar altınla kaçtı

Batman'da bir kuyumcu dükkanından altın çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına gelen maskeli 2 kişi, iş yeri sahibi Emin Yasak'ı başına silahın dipçiğiyle vurarak yaraladı.

Zanlılar, iş yerinden bir miktar altın alarak motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yasak, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında kuyumcudan altın alarak kaçan şüphelilerin U.T. ve M.A. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin olaydan sonra Ö.K'nin ikametine geçerek kıyafetlerini değiştirdiğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahısların olayda kullandığı motosiklet Gap Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette tespit edildi. Olayı gerçekleştiren şahıslardan M.A. ve şüphelilere yardım ettiği tespit edilen Ö.K. ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alındı. Firari U.T'nin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."