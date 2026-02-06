Haberler

Batman'da kuyumcuyu yaralayan zanlılar bir miktar altınla kaçtı

Batman'da kuyumcuyu yaralayan zanlılar bir miktar altınla kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da bir kuyumcu dükkanında meydana gelen soygunda maskeli iki kişi, iş yeri sahibine saldırarak altın çaldı. Olayın hemen ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı ve iki kişi gözaltına alındı.

Batman'da bir kuyumcu dükkanından altın çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına gelen maskeli 2 kişi, iş yeri sahibi Emin Yasak'ı başına silahın dipçiğiyle vurarak yaraladı.

Zanlılar, iş yerinden bir miktar altın alarak motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yasak, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında kuyumcudan altın alarak kaçan şüphelilerin U.T. ve M.A. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin olaydan sonra Ö.K'nin ikametine geçerek kıyafetlerini değiştirdiğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahısların olayda kullandığı motosiklet Gap Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette tespit edildi. Olayı gerçekleştiren şahıslardan M.A. ve şüphelilere yardım ettiği tespit edilen Ö.K. ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alındı. Firari U.T'nin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor

Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü

48 saat içinde üç benzer facia! İki ceset daha bulundu