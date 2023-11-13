Batman'da köylüler beton yollara kavuşmanın sevincini yaşıyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yüksek rakımlı dağların ardındaki köylerde yaşayan vatandaşlar, beton yollara kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Sason ilçesinde köy yollarında yürütülen çalışmalar neticesinde Dörtbölük köyü, Dereköy köyü, Soğanlı, Umurlu, Heybeli, İncesu köyleri ile Derince grup köy yoluna bağlı bir çok köy beton yapıya kavuştu. Özelikle kış aylarında yüksek rakımlı köylere yaşamını sürdüren köylüler, topraklı yollarda evlerine ulaşımda sıkıntılar yaşadığı için, yük ve bir çok eşyasını katırların sırtında taşımak zorunda kalıyordu. Beton yollara kavuşan köylüler, araçlarıyla kapılarına kadar gidebiliyor, eşyalarını kapıda indirebildiği için çok mutlu.

"Yıllardır sıkıntısını yaşadığımız topraklı yollarımız artık betona kavuştu"

Yıllarca yolları toprak olduğu için köylerine, evlerine ulaşımda sıkıntılar yaşadıklarını belirten Soğanlı köyü Muhtarı Abdullah Aydemir, beton yollara kavuştukları için köyde yaşana vatandaşların çok mutlu olduğunu söyledi. Muhtar Aydemir, "Yıllardır sıkıntısını yaşadığımız topraklı yollarımız çok şükür betona kavuştu. Artık köylerimizde kapılara kadar beton yollar var. Bundan dolayı özelikle kış aylarında ulaşımda yaşadığımız büyük sıkıntılar geride kalmıştır. Bütün bu imkanlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımız, valilerimiz ve kaymakamlarımızın sayesinde ulaştık. Köylülerimiz çok mutlu. Bizlere bu güzel yolları yapan, devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.