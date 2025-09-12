Batman'da Kırtasiye İşletmelerine Denetim Yapıldı
Batman Defterdarlığı, il genelindeki kırtasiye ve okul ürünleri satan 380 iş yerini denetledi, 87 işletmeye vergi mevzuatına aykırı işlemler nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Batman Defterdarlığı tarafından il genelinde kırtasiye ve okul ürünleri satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, denetimlerde 380 iş yerinin kontrol edildiği, vergi mevzuatına aykırı işlem yaptığı tespit edilen 87 işletmeye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.
Denetimlerin cezalandırmaktan ziyade bilinçlendirme amacı taşıdığı kaydedilen açıklamada, vergi bilincini güçlendirmek, belge düzenine uyumu artırmak ve kayıt dışılığı önlemek olduğu belirtildi.
Açıklamada, okul sezonuna özel başlatılan bu tür denetimlerin yıl boyunca süreceğini kaydedildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel