Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki ayrı iş yerinde yapılan aramalarda, 94 kol saati, 73 termos, 31 güneş gözlüğü, 18 parfüm, 12 hava nemlendiricisi, 22 elektrikli süpürge, 13 kulaklık ve 48 çeşitli eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.