Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan aramalarda çeşitli kaçak ürünler ele geçirdi.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki ayrı iş yerinde yapılan aramalarda, 94 kol saati, 73 termos, 31 güneş gözlüğü, 18 parfüm, 12 hava nemlendiricisi, 22 elektrikli süpürge, 13 kulaklık ve 48 çeşitli eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdülhamit:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
