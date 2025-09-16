Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Batman-Diyarbakır kara yolunda durdurulan bir kargo firmasına ait kamyonda arama yapıldı.

Aramada, 220 güneş gözlüğü, 42 kol saati, 2 tablet bilgisayar, saç düzleştirici, epilasyon cihazı, 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.