Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Batman'da düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri bir kamyonda gerçekleştirdikleri aramada kaçak ürünler ele geçirdi. 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Batman-Diyarbakır kara yolunda durdurulan bir kargo firmasına ait kamyonda arama yapıldı.

Aramada, 220 güneş gözlüğü, 42 kol saati, 2 tablet bilgisayar, saç düzleştirici, epilasyon cihazı, 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
