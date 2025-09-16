Batman'da Kaçak Malzeme Operasyonu: 2 Gözaltı

BATMAN'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kargo aracında yapılan aramada kaçak malzemeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Batman-Diyarbakır kara yolu üzerinde düzenlenen operasyonda durdurulan bir kargo aracında arama yapıldı. Aramada 10 koli içerisinde gümrük kaçağı 220 güneş gözlüğü, 42 kol saati, 2 tablet bilgisayar, saç düzleştirici, epilasyon cihazı ve 150 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 475 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,