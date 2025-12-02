Batman'da Gümrük Kaçağı Sigara ve Alkol Ele Geçirildi

Batman'da gümrük kaçağı 13 bin 176 paket sigara ve 169 litre alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15-30 Kasım'da Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde yol kontrol noktalarında durdurulan 33 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 13 bin 176 paket sigara, 11 elektronik sigara ve 169 litre alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalananlar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.