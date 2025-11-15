Batman'da Gümrük Kaçağı 55 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Batman'da polis ekiplerince bir kamyonette yapılan aramada gümrük kaçağı 55 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, gümrük kaçağı 55 cep telefonu ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.