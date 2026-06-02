Batman'da 662 üreticiye 39 bin 720 tavuk dağıtılacak

Batman'da kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Koşan Tavuk Projesi' kapsamında 662 üreticiye 39 bin 720 ataks cinsi tavuk, yem ve ekipman desteği sağlanmaya başlandı. Proje ile doğal yumurta üretiminin yaygınlaştırılması ve üreticilerin gelir seviyesinin artırılması hedefleniyor.

Batman Belediyesi ile İl Özel İdaresi iş birliğinde, kırsalda yaşayan vatandaşların gelir seviyesinin artırılması ve doğal yumurta üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "Koşan Tavuk Projesi" kapsamında 662 üreticiye 39 bin 720 ataks cinsi tavuk, 300'er kilogram yarka büyütme yemi, yemlik ve suluk desteği sağlanacak.

Projeden il merkezinden 230, ilçelerden Beşiri'de 100, Gercüş'te 107, Hasankeyf'te 107, Kozluk'ta 43 ve Sason'da 75 üretici yararlanacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tavuk dağıtım programında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, her aileye 60 yumurta tavuğu verildiğini belirterek, tavukların kısa süre içerisinde yumurtlamaya başlayacağını söyledi.

Doğal yöntemlerle üretilecek yumurtaların üreticilere ekonomik katkı sağlayacağını belirten Canalp, projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından üreticilere tavuk, yem ve ekipmanların dağıtımı yapıldı.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer ve kamu kurum temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık
