Batman'daki yangın soruşturmasında 4 gözaltı
Batman'da 3 kadının hayatını kaybettiği spor salonu yangınına ilişkin soruşturma kapsamında işletme sahibi ve 3 çalışan gözaltına alındı. Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenirken, 9 kişinin yaralandığı olayla ilgili şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.
(BATMAN) - Batman'da 3 kadının hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında olayın meydana geldiği spor salonu sahibi ile 3 çalışan gözaltına alındı.
Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel spor salonunun sauna bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.
Şanziment Sarıoğlu (44), Emine Yağri (42) ve Gülsüm Öztekin Tunç'un (27) hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı yangına ilişkin soruşturma kapmasında işletme sahibi ile 3 çalışan gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.