Batman'da 2 Ton 752 Kilogram Kaçak Et İmha Edildi

Batman'da 2023 yılında gerçekleştirilen kaçak et denetimleri kapsamında 2 ton 752 kilogram kaçak et imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Batman Belediyesi zabıta ekiplerinden oluşan kaçak etle mücadele komisyonunca 2023 yılında, kentte kaçak et kesimi ile mücadele edildi.

Çalışmalar kapsamında yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 22 işletme, 9 araç ve 9 hayvansal ürün sahibine 715 bin 361 lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen 2 ton 752 kilogram kaçak kesim et imha edildi.