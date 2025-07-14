Batman Belediyesi'nden Sanayi Sitelerinde Temizlik Çalışması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Belediyesi, Gültepe ve Bayındır mahallelerindeki sanayi sitelerinde pazar günü temizlik çalışması gerçekleştirdi. 20 personel ile yapılan çalışmalar sonucunda 367 bin 500 metrekare alan temizlenirken, 15 ton atık bertaraf edildi.

Batman Belediyesi, Gültepe ve Bayındır mahallelerinde bulunan sanayi sitelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin kapalı olduğu pazar gününü fırsat bilerek 20 personel ile sahaya çıktı.

Ekipler, sokak ve blok aralarını süpürdü, yolları yıkadı.

Çalışmalarda kaldırım üfleme makineleri ve çöp taksiler de kullanıldı.

Toplam 15 ton atık bertaraf edilirken, 367 bin 500 metrekarelik alan temizlendi.

Esnaf, yürütülen temizlik çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Napoli'de Victor Osimhen için yeni gelişme

Galatasaraylılara müjde! Napoli'den Osimhen için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Orkun Kökçü'den sonra Kyle Walker-Peters'ı da bugün İstanbul'a getiriyor

Orkun Kökçü'den sonra bir transfer daha bugün İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.