Batı Trakya'da, Dünya Türk İş Konseyinin tanıtımı yapıldı

Batı Trakya'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) iş adamlarına tanıtıldı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu ve DTİK işbirliğiyle düzenlenen tanıtım programında konuşan Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, "Eldeki mevcut imkanlarla, sizlerin de örnek olmanız ve Türkiye- Yunanistan arasındaki köprünün sağlam unsurlarından olmak için çabalamanız çok önemli. Bu hususta gerekli eşgüdüm ve erişim için DTİK tam adres" dedi.

DTİK Kurultayında, Türkiye- Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet'in aynı zamanda DTİK Balkanlar Temsilciler Kurulu Başkanlığına seçildiğini hatırlatan Ünal, Batı Trakyalı bir girişimcinin bu göreve seçilmesinin "değerli ve anlamlı" olduğunu vurguladı.

Balkanlarda bölgesel sahiplenmeyi öncelediklerini belirten Ünal, bunun eksenlerini, üst düzeyli siyasi diyalog, azami ekonomik entegrasyon ve çoklu toplumsal yapıların korunmasının oluşturduğunu dile getirdi.

Ünal, ortak çıkar alanları oluşturmayı, işbirliğini artırmayı ve bölgesel entegrasyonu hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Balkanlara nasıl bakıyoruz? Biz Balkanların ayrılmaz bir parçasıyız. Sadece Trakya Balkanlarda diye bunu coğrafi bir bakışla sınırlayamayız. Balkanlardan gelen kaç vatandaşımız var? Balkanlarda, tarihsel süreçte yerleşik ve diasporada olan kaç Türk var? Kaç yüzyıl birlikte yaşadık? Bu boyutlarıyla düşünelim. Gelen ve giden yatırımların durumu ortada. Bu bölgenin kalkınması gereği ortada. Bunun için de yapılması gerekenler ortada. Bu bölgenin kalkınması, bu bölgede yaşayan her bir ferdin yararına."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen DTİK 10. Kurultayında çok önemli kararlar alındığını ve yol haritaları üzerinde tartışıldığını anımsatan Ünal, 7 Aralık'ta Yunanistan'da düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in başkanlıklarında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına hazırlandıklarını ifade etti.

DTİK Balkanlar Temsilciler Kurulu Başkanı ve Yunanistan Temsilcisi Ahmet ise yaptığı konuşmada, " Türkiye, Balkanlar'daki istikrarı ve işbirliğini teşvik etmeye yönelik çeşitli diplomatik, ekonomik ve insani girişimlerde bulunmaktadır" dedi.

Ahmet, DTİK olarak ekonomik ve akademik kalkınmayı, Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanları arasında koordinasyon oluşturmayı, yurt dışındaki Türk kökenli sivil toplum kuruluşları ile diaspora temsilcilerinin iletişimini sağlamayı ve ticari ilişkileri arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye adına yapılan faaliyet ve stratejik iletişim çalışmalarına destek olmayı amaçladıklarına dile getiren Ahmet, şöyle konuştu:

"Bugünün diasporasından beklentimiz, yaşadığı toplumda kendi değerlerine sahip çıkarken o toplumla uyumlu ve daha etkin olmaları. Etkilenen konumdan çıkarak, yaşadığı toplumun dinamikleri içinde, etik ve hukuki değerler çerçevesinde, toplumu etkileyerek, nitelikli güç olmalarıdır. İşte burada görev, hep birlikte bize düşüyor. Anavatanımızda; siyasi, ekonomik ve sosyal olarak daha güçlü olurken, diasporamız ile bağımızı daha fazla arttırıp onların gelişimine katkı sağlayarak, bu topraklara ait olan değerlerimizle, yeni dünya düzeninde daha fazla söz sahibi olacağız."

Ahmet, sözlerini Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak sonlandırdı.