Haberler

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği olağan meclis toplantısı Karabük'te yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği olağan meclis toplantısı Karabük'te yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAKAB'ın Karabük'te yaptığı olağan meclis toplantısında, birlik isminin 'Batı Karadeniz Turizm Birliği' olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Vali Oktay Çağatay, turizmdeki değişimleri ve bölgenin potansiyelini vurguladı.

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) olağan meclis toplantısı Karabük'te gerçekleştirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, bölge illerinin kalkınma ve işbirliği süreçleri değerlendirildi.

Toplantıda, bölgenin turizm potansiyelini küresel ölçekte ön plana çıkarmak amacıyla birliğin ismi "Batı Karadeniz Turizm Birliği" olarak değiştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Oktay Çağatay, dünyada turizm anlayışının hızla dönüştüğünü belirterek, "Günümüzde turizm algısı artık sadece deniz, kum ve güneş üçgeninden ibaret değil. Turistler artık doğa, kültür odaklı, daha sağlıklı ve bilgi dolu deneyimlerin peşinde. Birinci önceliğimiz, sahip olduğumuz bu zengin altyapıyı en verimli şekilde değerlendirmek olmalıdır." ifadesini kullandı.

Turizmde başarının birlik ve beraberlikle mümkün olacağını vurgulayan Çağatay, şunları kaydetti:

"Tüm il ve ilçelerimizi bir bütün olarak görmeli, hepimiz aynı amaç doğrultusunda turizm sektöründe güçlerimizi birleştirmeliyiz. Valilik olarak bizler, bu yolda her zaman yanınızdayız ve destekçiniziz. Alınan kararların bölgemiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyor, emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Toplantıya, BAKAB Başkanı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile birliğe üye illerin ve ilçelerin belediye başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
'Casusluk' davasında ara karar! İmamoğlu dahil 4 kişinin tutukluluğunun devamına karar verildi

İmamoğlu'nun "Casusluk" davasında ara karar
8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı

8,5 yıl sonra bir ilk! Karşılama töreninde şaşkınlığını gizleyemedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım

AK Parti'ye geçen Köksal, Afyonluları bu sözlerle ikna etmeye çalıştı

Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre

Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Türk futboluna olay sözler

Fenerbahçe ve Türk futboluna verdi veriştirdi
Oyuncu Alp Balkan'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti

'Eczacı Bahadır'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti
Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı

Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı
Bayrampaşa Hali karıştı! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında

Savaş "hali"! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında
Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı