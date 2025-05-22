Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Başladı

Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Başladı
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Chongqing’de düzenlenen 7. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda, 200 milyar yuanı aşan değerinde yatırım anlaşmaları imzalandı. Fuar, 39 ülkeden 1.300'den fazla işletmeyi bir araya getirdi.

CHONGQİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- 7. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı perşembe günü ülkenin güneybatısındaki Chongqing kentinde başladı. Fuarda, bölgede gerçekleştirilecek projeler için 200 milyar yuanı (yaklaşık 27,8 milyar ABD doları) aşan değerde yatırım anlaşmaları imzalandı.

Etkinliğe onur konuğu ülke olarak Tayland, daimi konuk eyalet olarak Sichuan ve konuk kent olarak Hong Kong Özel İdari Bölgesi davet edildi.

Fuar, 39 ülke ve bölgeden 1.300'ü aşkın işletmeyi ağırladı. Katılımcılar arasında 56 kamu iktisadi teşebbüsü, Fortune Global 500 listesinde yer alan 47 şirket, 93 çok uluslu şirket ve sektörlerinin liderleri 286 özel firma bulunuyor.

Organizasyon komitesinin verdiği bilgiye göre, sözleşmeli projelerin yüzde 75'inden fazlasını imalat ve modern hizmet sektörleri oluşturdu. Bu projeler arasında havacılık ve uzay, gelişmiş malzemeler, enerji ve akıllı ekipman gibi alanlar öne çıktı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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