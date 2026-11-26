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Endonezya'da su baskınının meydana geldiği ruhsatsız altın madeninde mahsur kalan işçilerden 7'sinin daha cesedine ulaşılmasıyla toplam ölü sayısı 13'e yükseldi.

BBC'nin haberine göre yerel makamlardan yapılan yazılı açıklamaya göre, madende mahsur kalan 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıkarken, kayıp 13 kişi için de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle Ciseureuh Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen selde, ruhsatsız faaliyet gösteren altın madenini 24 Kasım'da su basmıştı.

Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, madenin ruhsatsız olması nedeniyle ilk ihbarın felaketten 16 saat sonra yapıldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA