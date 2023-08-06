Başkentte serinlemek için baraja giren genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde serinlemek için Kurtboğazı Barajına girenEmre Y. (18), akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan gençiçin arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kurtboğazı Barajında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Kurtboğazı Barajına piknik yapmayagidenEmre Y., bir süre sonra serinlemek için barajagirdi. Arkadaşlarıyla yüzerken akıntıya kapılan Emre Y., gözden kayboldu. Ailesi ve arkadaşlarınınihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri ve dalgıç polisleri,kaybolan genci bulmak için arama başlattı. Emre Y.'yi arama çalışmaları Kurtboğazı Barajında içerisinde devam ediyor.