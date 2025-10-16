Haberler

Başkentte Oto Tamir Dükkanında Yangın

Yenimahalle'deki oto tamir dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası dükkan ve içindeki araçlar hasar gördü, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başkentte bir oto tamir dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçesi İnönü Mahallesi Yıldırımlar Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yarım saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu dükkan ve içinde bulunan araçlar hasar aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
