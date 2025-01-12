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Başkentte Atlı Trafik Turu: Emre Söylemez ve Zeyno ile Hayvan Sevgisi Yaygınlaşıyor

Başkentte Atlı Trafik Turu: Emre Söylemez ve Zeyno ile Hayvan Sevgisi Yaygınlaşıyor
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Ankara'da atı 'Zeyno' ile trafik turu yapan Emre Söylemez, Türk kültüründe binicilik ve hayvan sevgisini yaygınlaştırmayı hedefliyor. 29 yaşındaki Söylemez, yoğun eleştirilere rağmen şehirde insanların ilgisini çekiyor.

Başkentte güvenlik tedbirleri alarak atı "Zeyno" ile trafiğe çıkan Emre Söylemez, bu yolla Türk kültüründe önemli yere sahip biniciliği ve hayvan sevgisini yaygınlaştırmayı, toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır binicilikle ilgilenen 29 yaşındaki Söylemez, çok sevdiği atı "Zeyno" ile belli zamanlarda Ankara trafiğinde dolaşıyor.

AA muhabirine, hipodromda "Fearless Warrior" (Korkusuz Savaşçı) adıyla tanınan 7 yaşındaki "Zeyno" ile 4 yıldır birlikte koştuğunu anlatan Söylemez, trafiğe ise arkadaşlarının yardımıyla güvenlik tedbirleri altında çıktığını belirtti.

Bunu biniciliği ve hayvan sevgisini yaygınlaştırmak, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığını vurgulayan Söylemez, şehre çok yakın olduklarının ve "Zeyno"nun araçlara, iş makinelerine ve otobüse alışkın olduğunun altını çizdi.

"Arada beraber şehir turları yapıyoruz"

Söylemez, "Atlar çok ürkek hayvanlardır ancak Zeyno'nun bir korkusu yok. Hipodromdaki adı gibi korkusuz ve şehre çok alışkın. Bu nedenle arada böyle beraber şehir turları yapıyoruz." dedi.

Atı "Zeyno" ile dolaşırken kaydedilen bir görüntünün internette paylaşılmasının ardından sosyal medyada yoğun eleştirilerle karşılaştığını aktaran Söylemez, sosyal medyadaki olumsuz dönüşlerin aksine, trafikte karşılaştığı insanların mutlu olduğunu ifade etti.

Özellikle çocukların fotoğraf çektirmek için sık sık yanlarına geldiğini vurgulayan Söylemez, atı ilk Türk milletinin eğittiğini ve Türkiye'de at biniciliğinin ilerlemesini istediğini kaydetti.

"Türk toplumunda at ve binicilik çok önemli bir yere sahip"

Söylemez, "Türk toplumunda at ve binicilik çok önemli bir yere sahip. Ancak maalesef destek az ve unutulmak üzere. O yüzden biraz daha atı göz önüne çıkartarak başta çocukların, sonra da yetişkinlerin içindeki o hayvan sevgisini, at sevgisini ortaya çıkartmak istiyorum." diye konuştu.

Başkent sokaklarında atı "Zeyno" ile dolaşan Söylemez, vatandaşların ilgi odağı oldu. Sokaktan geçen vatandaşlar telefonlarını çıkartarak Söylemez ve "Zeyno" ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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