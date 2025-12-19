Başkentray, Marmaray ve İzban Seferleri 1 Ocak'ta Ücretsiz Olacak
Başkentray, Marmaray, IZBAN, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz sağlanacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yurttaşlar ücretsiz yararlanacak.