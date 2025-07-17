Başkanlık Kupası'nın Şampiyonu Ortakaraören Spor

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Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Başkanlık Kupası Futbol Turnuvasında şampiyon Ortakaraören Spor oldu. 16 takımın yer aldığı turnuvada final maçı 0-0 sona erdi ve Ortakaraören Spor seri penaltı atışları sonrası şampiyonluğu elde etti. Kral Ekmek Yenigül Eczanesi Spor ikinci, Kumluca Spor ise üçüncü oldu.

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel hale gelen Başkanlık Kupası Futbol Turnuvasında şampiyon Ortakaraören Spor oldu.

16 takımın mücadele ettiği turnuvaya 300 amatör sporcu katıldı.

Atatürk Spor Salonu yanında bulunan çim sahada Ortakaraören Spor ile Kral Ekmek Yenigül Eczanesi Spor arasında oynanan final maçının normal süresi 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun akabinde seri penaltı atışlarına geçilen müsabakada şampiyonluk kupasını Ortakaraören Spor kazandı.

Turnuvada Kral Ekmek Yenigül Eczanesi Spor ikincilik, Kumluca Spor üçüncülük kupasının sahibi oldu. Turnuvanın en centilmen takımı Müftülük Spor olurken turnuva boyunca attığı gollerle Muhittin Kıran gol kralı, Abdurrahman Özdemir en iyi kaleci, Musa Tekin ise en iyi teknik sorumlu oldu.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "45 gün süren turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza, teknik ekiplerine ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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