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Başkan Tayır, Sanayi Sitesi Esnafıyla Bir Araya Geldi

Başkan Tayır, Sanayi Sitesi Esnafıyla Bir Araya Geldi
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Orhaneli İlçe Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sanayi sitesi esnafıyla görüşerek şikayetlerini dinledi ve yapılacak projeleri anlattı. Altyapı yatırımları ve çevre düzenlemeleri ile sanayi bölgesine ivme kazandırdıklarını vurguladı.

Orhaneli İlçe Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Tayır, makamında ağırladığı esnafın şikayetleri dinledi.

Sanayi bölgesinde çözüm odaklı çalışmalar yaptıklarını belirten Tayır, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz altyapı yatırımlarımızla ve çevre düzenlemeleriyle sanayi sitesine ivme kazandırdık. Bu yatırımlarımızı yaparken, site içerisinde bulunan tüm esnaflarımıza eşit davranarak gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönem için birçok projemiz var. Hayata geçireceğimiz projelerle sanayi bölgesi farklı bir hava getireceğiz."

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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