Başkan Mustafa Kavuş huzurevinde iftar, Kur'an kursunda sahur yaptı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iftar saatinde huzurevinde kalan yaşlılara konuk oldu, sahuru ise Seyrantepe Kur'an Kursu'nda eğitim gören gençlerle yaptı.

Başkan Kavuş, Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü İbrahim Akyüz ile Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

İftar öncesinde huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet eden Kavuş, her biri ile ayrı ayrı ilgilenerek hatırlarını sordu.

Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, "Büyüklerimizin bir isteği varsa onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Onlar için güzel şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra daha sık karşılaşacağız inşallah. Sizleri burada rahat ettirmek, daha mutlu ve daha huzurlu olmanız için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Sizlere hizmet etmek bizler için ayrı bir mutluluk ve gurur. Sizlerden de tek isteğimiz bizler için dualarınızı eksik etmemeniz." dedi.

Kavuş, daha sonra AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile Seyrantepe Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Sahur öncesinde gençlerle bir süre sohbet eden Kavuş, hafız olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Bugün geriye dönüp baktığımda beni hafızlığa gönderenlerden yetiştirenlerden 'Allah razı olsun.' diyorum. Sizleri buraya gönderen anne babalarınızdan, yetiştiren hocalarınızdan ve burada olmanıza vesile olan hayırseverlerden de Allah binlerce kez razı olsun. Çok zor bir yola çıktınız ama bu yolun sonunda dünyanın en büyük hazinelerinden birine sahip olacaksınız. Hafızlık bir hazine. Bu hazine sayesinde okul hayatınız da çok kolay geçecek. Allah'ın emirlerini ezberliyorsunuz. İnşallah o emirleri hayatlarınızda yaşayanlardan da olursunuz." diye konuştu.