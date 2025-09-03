Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan Yatırımlarını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde gerçekleştirilen yatırımları denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, yol ve asfalt çalışmaları ile sosyal donatıları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, merkez mahallelere olduğu kadar kırsal bölgelere de hizmet götürmeye gayret ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sarıoğlan ilçemize yaptığımız 38 milyon liralık yatırım içerisinde yer alan Palas Mahallemizde yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki, maliyeti yaklaşık 9 milyon liralık yolu sıcak asfaltla kapladık. Artık hemşehrilerimiz, şehir merkezinde olduğu gibi kırsalda da güvenli, konforlu ve modern yollarda seyahat edecek. Şehrimizin her köşesinde aynı anlayışla çalışmaya devam ediyor, kırsal mahallelerimizi de en az merkez kadar önemsiyoruz."