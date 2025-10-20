Haberler

Başkale'de Yaban Domuzu Sürüsü Mahalleye İndi

Başkale'de Yaban Domuzu Sürüsü Mahalleye İndi
Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne, akşam saatlerinde yaban domuzu sürüsü indi. Mahalle'de yaşayan Mustafa Özdemir, yolun kenarında yiyecek arayan sürüyü, cep telefon kamerasıyla görüntüledi. Yaklaşık 10 domuzun bulunduğu sürü, yolun karşısına geçtikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
