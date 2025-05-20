Başkale'de Gençlik Haftası Yüzme Yarışması Finali Gerçekleştirildi
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan yüzme yarışmasının finali, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kaymakam Erdoğan, yarışmayı izleyerek öğrencilere destek verdi ve dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.
Van'ın Başkale ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme yarışmasının finali yapıldı.
Başkale Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilçedeki kapalı yüzme havuzunda yapılan yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.
Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, çekişmeli geçen yarışmanın finalini tribünden izleyerek öğrencilere destek verdi.
Öğrencileri kutlayan Erdoğan, dereceye girenlere ödüllerini verdi.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel