İspanya'nın Bask ve Navarra özerk bölgelerinde asgari ücrette artış talebiyle genel greve gidildi

İspanya'nın Bask ve Navarra bölgelerinde sendikaların asgari ücret artışı talebiyle düzenlediği genel grev, eğitim ve kamu sektörlerinde yüksek katılım oranları ile gerçekleşti. Sendikalar mevcut asgari ücretin artırılmasını talep ederken, bazı şehirlerde gösteriler sırasında iş yerlerine zarar verildi.

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında yer alan, ülkenin kuzeyindeki Bask ve Navarra bölgelerinde asgari ücrette artış talebiyle genel greve gidildi.

Bask ve Navarra bölgesindeki iki büyük işçi sendikası ELA ve LAB'ın aldığı genel grev kararına bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

İşçi sendikaları genel greve katılımın eğitimde yüzde 80, kamu sektöründe yüzde 60 ve hizmet sektöründe yüzde 65 düzeyinde olduğunu iddia ederken, Bask özerk hükümeti ise katılımı eğitimde yüzde 46, kamu personelinde ise yüzde 16,82 olarak açıkladı.

İspanya'da yürürlükte olan ve ülke genelinde yılda iki kez çift maaşın da verildiği asgari ücretten ayrı ve daha yüksek bir asgari ücret talep eden sendikalar, mevcut durumda 1221 avro olan asgari ücretin Bask ve Navarra bölgelerinde 1500 avroya çıkartılmasını istedi.

Bilbao, San Sebastian, Vitoria ve Pamplona gibi büyük kentlerde etkili olan grev dolayısıyla düzenlenen gösterilerde bazı iş yerlerine zarar verildiği görüldü.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu

İran, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev

Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel

Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Bertuğ Yıldırım evleniyor

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

