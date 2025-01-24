Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e çıktı

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakanı'nın vay haline
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Başçiftlik Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Ulaştı

Başçiftlik Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki kayak merkezinde son kar yağışı sonrası kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Belediye ve karayolu ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye, yüksek kesimler ile Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 20 santimetreye çıktı.

Kar yağışının ardından Belediye, İlçe Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
img

Farah Zeynep Abdullah'tan Ayşe Barım tepkisi!
img

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
img

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakan'ın vay haline
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.