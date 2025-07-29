Başakşehirli Öğrenci Furkan Çifci, Uluslararası Matematik Yarışmasında Dünya Üçüncüsü Oldu

Başakşehirli Öğrenci Furkan Çifci, Uluslararası Matematik Yarışmasında Dünya Üçüncüsü Oldu
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Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Çifci, Tayland'da düzenlenen uluslararası matematik yarışması World Mathematics Invitational'da dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti ve altın madalya kazandı.

Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Çifci, uluslararası matematik yarışmasında dünya üçüncüsü oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, lise öğrencisi Çifci, Tayland'da düzenlenen ve 30'a yakın ülkeden 1000'den fazla öğrencinin katıldığı prestijli uluslararası matematik yarışması World Mathematics Invitational'da (WMI) büyük başarıya imza attı.

Türkiye ön elemesini başarıyla geçerek WMI'a katılmaya hak kazanan Furkan Çifci, Balkan ülkeleri arasında birinci seçilerek "Dünya Starı" ünvanının sahibi oldu.

Ayrıca Çifci yarışmada elde ettiği skorla dünya üçüncülüğü kupası ve 10. sınıflar kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Türkiye'ye üç büyük derece getiren Çifci, yarışmadaki en iyi 10 öğrenci arasında yer aldı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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