Başakşehir'de U-19 maçı sonrası tartışma kavgaya dönüştü, 17 yaşındaki futbolcu darbedildi

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BAŞAKŞEHİR'de Büyükçekmece Gençlik Gücü Futbol Kulübü ile Şamlar Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmanın ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Kavgada 17 yaşındaki futbolcu E.Y. darbedildi.

Olay, 28 Kasım Çarşamba günü Başakşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Gençlik Gücü Futbol Kulübü ile Şamlar Spor Kulübü arasında oynanan U-19 Gelişim Ligi karşılaşmanın sona ermesinin ardından futbolcular arasında tartışma çıkıt. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 17 yaşındaki futbolcu E.Y., tekme ve yumruklarla darbedildi. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, futbolcunun darbedildiği görüldü. Olayın ardından E.Y. ve takımının, suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı