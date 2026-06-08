Başakşehir'de marketten döviz ve altın dolu çantanın çalınmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Başakşehir'de, bir kişinin market arabasına koyduğu, içerisinde altın, ziynet eşyası ile döviz bulunan çantanın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, markette alışveriş yapan bir kişinin, içerisinde pasaport, kimlik, ikamet ve araç anahtarları, 6 bin dolar, 200 pound, 6 altın bileklik ile 200 gram altının bulunduğu çantasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, mağdurun arkasının dönük olduğu sırada market arabasındaki çantasının 2 şüpheliden 1'i tarafından çalındığını belirledi.

Ekiplerce yapılan arşiv incelemeleri sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerden birinin daha önce çeşitli suçlardan 50, diğerinin ise 32 kaydı olduğu anlaşıldı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerden birinin mağdurun arkasının dönük olduğu sırada çantayı alma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.