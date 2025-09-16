Haberler

Başakşehir'de 3 Katlı İş Yerinde Yangın Çıktı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çinko kaplama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda iş yerinde hasar meydana geldi.

Başakşehir'de 3 katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı çinko kaplama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
