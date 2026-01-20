Haberler

IKBY Başbakanı Barzani ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ikili ilişkileri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Davos'ta bir araya gelerek yatırım ve ticaret alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Aliyev, Barzani'yi Bakü'ye davet etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ikili ilişkileri görüştü.

IKBY Başbakanlığından yapılan yazılı açılamaya göre, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'na katılan Barzani, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi.

Açıklamada, tarafların, özellikle yatırım ve ticaret alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Aliyev, Azerbaycan ile IKBY halkları arasındaki uzun soluklu ve dostane ilişkilere işaret ederek, IKBY Başbakanı Barzani'yi Bakü'ye davet etti ve ülkesinin Erbil'de Azerbaycan Başkonsolosluğu'nun açılmasına hazır olduğunu belirtti.

Barzani de IKBY ile Azerbaycan arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu güçlendirme arzusunu yineledi.

Diğer yandan Barzani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Aliyev'le görüşmesinde bölgedeki ve Suriye'deki durumu görüştüğünü aktararak, şiddet ve askeri tırmanıştan duyduğu endişeyi dile getirdiğini aktardı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz