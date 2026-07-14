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Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 zanlı yakalandı

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Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyon 337 bin lira işlem hacmi tespit edildi.

Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçunu işledikleri belirlenen zanlılara yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyon 337 bin lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Bartın, Afyonkarahisar ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
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