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Bartın Irmağı'nda 10 kano ve 20 sporcuyla Cumhuriyet Bayramı geçişi yapıldı

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Bartın Irmağı'nda 10 kano ve 20 sporcuyla Cumhuriyet Bayramı geçişi yapıldı
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Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Bartın Irmağı'nda BARÜ Kano Kulübü tarafından kano geçişi gerçekleştirildi. Etkinliğe 20 sporcu katıldı; 10 kano ile 6 kilometrelik parkurda kürek çekilerek Bartın Irmağı için farkındalık oluşturulmak istendi.

Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kano Kulübü tarafından kano geçişi gerçekleştirildi.

Bartın Valiliği ve BARÜ tarafından Bartın Irmağı'nda gerçekleştirilen "Cumhuriyet Kanosu" etkinliğine 20 sporcu katıldı.

BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevim Handan Yılmaz, gazetecilere, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmak için öğrencilerle farklı bir etkinlik yapmayı istediklerini söyledi.

Yılmaz, "Toplam 10 kano ile bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bayram coşkusunu yaşarken aynı zamanda Bartın Irmağı için farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinden başlayan ve sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği kano geçişinde sporcular, 6 kilometrelik mesafede kürek çekti.

Kaynak: AA
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