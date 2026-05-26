Barclays: Türkiye yatırımcıların gözde piyasaları arasında

Barclays Ekonomik Araştırma Başkanı Christian Keller, doların zayıflayacağını, enerji krizinin merkez bankalarını faiz artırımına zorlayacağını ve Türkiye'nin yatırımcılar için gözde piyasalar arasında olduğunu açıkladı.

Barclays Ekonomik Araştırma Bölümü Başkanı Christian Keller, CNBC-e'de yaptığı açıklamada, yatırımcıların dolardan kaçış ve portföy çeşitlendirme eğiliminde olduğunu, bu nedenle doların zayıflayacağını öngördü. Euro/dolar paritesi için yıl sonu beklentisinin 1,18 olduğunu, Avrupa büyüme tahminlerini aşağı çektiklerini ifade etti.

Enerji krizinde henüz en kötünün görülmediğini belirten Keller, bunun merkez bankalarını faiz artırımına zorlayacağını, Fed'in faiz artırımına gidebileceğini ve bunun finansal piyasalar için sarsıcı olacağını söyledi. Türkiye'nin, Latin Amerika, Hindistan, Afrika ve Ortadoğu ile birlikte yatırımcıların gözde piyasaları arasında yer aldığını vurguladı.

