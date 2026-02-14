Haberler

DSİ Genel Müdürü Balta'dan barajların doluluk oranlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajların doluluk oranının geçen yılki seviyeleri aştığını ve su tasarrufu gerektiğini vurguladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, etkili olan yağışlarla barajların geçen yılki doluluk oranının yakalandığını belirterek "Hatta şu an geçmiş durumdayız. Barajlarımızda yüzde 42 seviyesinde bir aktif hacimde doluluğa ulaşmış durumdayız." dedi.

Balta, AA muhabirine, 2025'in sonuna gelindiğinde yağış tahminlerinin iyi bir sonuç göstermediğini, 2026'a girildiğinde ise çok yağışlı sezona geçildiğini belirtti.

"Barajlardaki doluluk daha iyi durumda olacak"

Ocak ve şubat aylarında yüksek yağışların alındığını ifade eden Balta, "Yağışlarla geçen seneki barajlarımızın doluluk oranını yakaladık. Hatta şu an geçmiş durumdayız. Barajlarımızda yüzde 42 seviyesinde bir aktif hacimde doluluğa ulaşmış durumdayız. Bu ilerleyen dönemde şubat, mart, nisan ya da mayıs aylarında ilave yağışların da geleceğini tahmin ediyoruz. Geçen seneye göre yağışlar da barajlardaki doluluk da daha iyi durumda olacak." diye konuştu.

Balta, yağışların gidişatına bağlı kalmadan hem içme hem de sulama amaçlı kullanılan suda tasarruf sağlaması gerektiğini vurguladı.

DSİ Genel Müdürlüğü olarak bu anlamda birçok çalışma yürüttüklerini anlatan Balta, şöyle devam etti:

"Tasarrufu her zaman sağlamalıyız, özellikle sulamalarda. Çünkü sulamalar suyu en fazla kullanan sektör. Kapalı borulu sistemleri inşa ediyoruz. Yağmurlama ve damlama sistemlerini öneriyoruz. Bu sistemler açık kanallı sulamalara göre suyu yüzde 50 daha tasarruflu kullanan sistemler."

DSİ Genel Müdürü Balta, "Biz suyu tasarruflu kullandığımız müddetçe kurak yıllar geçirsek de sorun yaşamayız. Barajlarımız sonuçta bir yıllık suyu depolamıyor, birkaç yıllık suyu depoladığı için aslında ülke olarak hiçbir su sorunu yaşamayız ama öncelikli olarak suyu tasarruflu kullanmayı bilmemiz lazım. Bu yıl depoladığımız suyu seneye de fazlasını aktarmak için tasarruf etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor

7 golle zirveye çıktılar, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü

İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü