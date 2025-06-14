Banka Önünde Pompalı Tüfekle Tehdit: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kredi çekmek için girdiği bankada pompalı tüfekle tehditte bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'ndaki bir banka şubesine gelip borcu olduğunu ve kredi çekmek istediğini söyledikten sonra banka görevlisine tüfek doğrultması üzerine polis tarafından yakalanan S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Dün, otomobilini park ettikten sonra pompalı tüfeğini yanına alıp bankaya giren S.T. (56), borcu olduğunu ve kredi çekmek istediğini söyleyip banka görevlisine tüfeğini doğrultmuş, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince yakalanmıştı.