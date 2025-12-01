Banka Müdürü Seçil Erzan'a 102 Yıl Hapis Cezası

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Bankacı Seçil Erzan'ın "Yüksek getirili gizli fon dolandırıcılığı" iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Erzan'ın "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından 102 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederek, hükümle birlikte tutukluluğunun devamına karar verdi. Erzan ayrıca, 753 bin 880 TL'lik para cezasına çarptırıldı. Sanıklar banka eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun ise beraatına hükmedildi.

"Yüksek getirili gizli fon dolandırıcılığı" iddiasıyla banka müdürü Seçil Erzan'ın tutuklu yargılandığı 8 sanıklı davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen duruşmaya, sanık Seçil Erzan tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi.

Duruşma saat 11.00'de başladı. Bir önceki celsede esas hakkında mütalaasını sunan savcı, sanık Seçil Erzan'ın bazı müştekilere karşı "dolandırıcılık", Fatih Terim'e yönelik de "güveni kötüye kullanma" ve "özel belgede sahtecilik" suçundan 50 yıl 6 aydan 342 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Taraf avukatları ise esas hakkında mütaalaya karşı savunma yapmak üzere süre istemişti.

"Mehmet Şimşek'in yeğeni tehdit etti"

Bugünkü duruşmada taraf avukatları ve sanıkların mütalaaya karşı beyanları dinlendi. Mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere kürsüye gelen Erzan, yaklaşık 1 saat süren bir savunma yaptı. Tüm suçlamaları reddeden Erzan, savunması sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Erzan, "Mehmet Şimşek'in yeğeni Emirhan diye bir adam varmış, eğer imza atmazsam bankayı yakacakmış… Beni böyle tehdit ettiler. Başkasının imzasını taklit ettirdiler bana" iddiasında bulunarak savunmasına şöyme devam etti:

"Sonra bir adam geldi, beden eğitimi öğretmeniymiş. Emirhan'ı tanıdığını söyleyerek benden belge istedi. O gün bankada elektrik kesildi. Bana inanmıyordu, telefonda Emirhan'la konuşuyordu. Ben sistem falan kurmadım. Benden insanlar zorla para aldı. Ben bir fon söylemedim. Futbolcuları ben ikna etmedim. Kimsenin parasını almak için bir sistem planlamadım"

"Beni ev hapsine alabilirsiniz. Sayın hakim, ben kaçmam"

Erzan, "Her zaman en doğrusunu söyledim. Bugün bu dosyada hiç tanımadığım ama kayıt dışı para almak için başkasını sırtından bıçaklayan kişiler bulunuyor. Sizden sadece hakkaniyetli davranmanızı istiyorum. Size yalvarıyorum. Beni ev hapsine alabilirsiniz. Sayın hakim, ben kaçmam. Ben bir daha annemi göremeyecek miyim" şeklinde konuştu.

102 yıl hapis, 753 bin TL para cezası

Mahkeme heyeti müzakere için saat 19.00'a kadar ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan heyet, Erzan'ın "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından 102 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederek, hükümle birlikte tutukluluğunun devamına karar verdi.

Erzan'a, Fatih Terim ile ilgili "güveni kötüye kullanma" suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Erzan ayrıca 753 bin 880 TL'lik para cezasına çarptırıldı.

Sanıklar banka eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun ise beraatına hükmedildi.