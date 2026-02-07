Selçuk Özdağ'dan "Iban Mağdurları" İçin Bakan Tunç'a Soru Önergesi

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, banka hesaplarını iyi niyetle kullandıran vatandaşların "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında yargılandığını belirterek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Kamuoyunda 'IBAN mağdurları' olarak bilinen ve banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle TCK'nın 158'inci maddesi kapsamında haklarında adli işlem yapılan kişi sayısı kaçtır" diye sordu.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, son yıllarda binlerce vatandaşın banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmaları nedeniyle ciddi hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

İş bulma vaadi, ticari ortaklık ya da güvene dayalı kişisel ilişkiler gerekçesiyle hesaplarını başkalarına kullandıran vatandaşların, çoğu zaman herhangi bir suç kastı olmadan ve ekonomik çaresizlik içinde hareket ettiğine dikkat çeken Özdağ, buna rağmen bu kişilerin, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan hesaplar nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesi kapsamında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla soruşturma ve kovuşturmalara maruz kaldığını belirtti.

Özdağ, dijital dolandırıcılık suçlarının artmasıyla birlikte banka hesaplarının "taşıyıcı" olarak kullanılmasının yaygınlaştığını, bu durumun ise asıl faillerle fiilen mağdur olan hesap sahiplerinin ayırt edilmesini zorlaştırdığını ifade etti. Soruşturma süreçlerinde kusur, kast ve organizasyon ilişkisinin yeterince ayrıştırılmamasının, mağdur vatandaşların cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına yol açtığını kaydetti.

Özdağ, hem adalet duygusunun zedelenmemesi hem de iyi niyetli vatandaşların ikinci kez mağdur edilmemesi adına konunun tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Özdağ, Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti:

"Kamuoyunda 'IBAN mağdurları' olarak bilinen ve banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle TCK'nın 158'inci maddesi kapsamında haklarında adli işlem yapılan kişi sayısı kaçtır?"

Bu kişilerden kaçı hakkında soruşturma, kaçı hakkında kovuşturma, kaçı hakkında mahkümiyet kararı verilmiştir?

Hakkında adli işlem yapılan söz konusu kişilerin yaş, eğitim durumu, gelir seviyesi ve işsizlik oranlarına ilişkin Bakanlığınızda tutulan istatistiki bir veri bulunmakta mıdır?

IBAN mağduru olduğu iddia edilen kişiler ile örgütlü dolandırıcılık failleri arasında ayrım yapılabilmesi amacıyla savcılıklarca uygulanan özel bir değerlendirme kriteri veya rehber bulunmakta mıdır?